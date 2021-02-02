Бобслеист Гайтюкевич заявил, что на Олимпиаде в Пекине намерен бороться за медали

"Считаю наши с разгоняющим Михаилом Мордасовым бронзовые медали этапа Кубка мира отличным достижением, - сказал Гайтюкевич. - Мы с тренером планировали зацепить в Игльсе хотя бы одну награду. Я предполагал, что у нас больше шансов будет в четверках, но получилось немного по-другому. Этот успех, несомненно, придаст мне и моей команде еще больше уверенности в своих силах перед новыми стартами".

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Лидер мужской сборной России по бобслею Ростислав Гайтюкевич, в субботу выигравший первую в карьере медаль этапа Кубка мира, на Олимпиаде-2022 в Пекине ставит перед собой задачу побороться за награды. Об этом он сообщил ТАСС.

Последний раз российские экипажи выигрывали медали этапа Кубка мира в мужских двойках четыре года назад - в начале января 2017 года Александр Касьянов вместе с Алексеем Пушкаревым завоевали серебро в германском Альтенберге. В Игльсе в двойках последний раз брали награды Александр Зубков и Дмитрий Труненков (третье место в 2014 году).

"На Олимпиаде-2022, если туда отберусь, я намерен ставить перед собой максимальные задачи, - продолжил спортсмен. - На мой взгляд, там у меня будет куда больше шансов занять высокое место по сравнению с ближайшим чемпионатом мира. В Пекине в накате будут все равны - мы, немцы, британцы, австрийцы, швейцарцы, латыши. В Китае нужно выходить на старт и брать свое, но перед этим нужно проделать большую подготовительную работу в межсезонье".

"Да, сейчас мои результаты не всегда так хороши, как хотели бы болельщики. Но мне пока очень не хватает опыта пилотирования на всех трассах, где постоянно приходится соперничать с маститыми иностранными пилотами. Люди накатывались на трассе не один год, а ты пытаешься понять ее нюансы только через немногочисленные официальные тренировочные заезды", - добавил собеседник ТАСС.

Гайтюкевич включен в состав российской команды на чемпионат мира, который пройдет в Альтенберге с 5 по 14 февраля. "Что касается задач на этот турнир, то они могут показаться скромными для призера этапа Кубка мира и обладателя бронзовой медали чемпионата Европы. Мне будет очень сложно бороться за медали мирового первенства, для достижения таких амбициозных целей нужно сначала как следует изучить эту трассу, которая является одной из самых сложных в мире. Но в стартовой скорости я намерен конкурировать на равных с сильнейшими уже сейчас", - заключил спортсмен, еще в прошлом сезоне выступавший на молодежном мировом первенстве.