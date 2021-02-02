Тарпищев: Рублев заслуженно победил в первой игре на ATP Cup, но выводы делать рано

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев уже в неплохой форме и заслуженно победил в первом матче группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), хотя делать выводы по этой игре не стоит. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Во вторник Рублев обыграл аргентинца Гвидо Пелью со счетом 6:1, 6:2. Россиянин занимает восьмую строчку рейтинга АТР, аргентинец - 44-ю.

"Рублев в порядке, победил заслуженно, но эта победа - не показатель, - сказал Тарпищев. - Все-таки этот турнир больше подготовка к Открытому чемпионату Австралии. Будем смотреть [за выступлением сборной России]. Хотя матч Медведева и Шварцмана - будет интересным".

Российская команда повела в матче со счетом 1-0. Во второй встрече Даниил Медведев сыграет с Диего Шварцманом. Также в группе D выступает сборная Японии, с которой россияне встретятся в среду.