Рублев заявил, что благодаря победам стал выглядеть увереннее на корте

ТАСС, 2 февраля. Российский теннисист Андрей Рублев стал увереннее себя чувствовать на корте после проделанной работы в прошлом сезоне. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Во вторник Рублев победил Гвидо Пелью со счетом 6:1, 6:2 во встрече первого матча Кубка АТР против сборной Аргентины.

"Я очень много трудился, за пределами корта было много стресса, но я много что поправил, много над над чем работал, и в итоге все сложилось достаточно хорошо. К тому же я хорошо работал, стал лучше играть, стал увереннее, начал выигрывать матчи, турниры, и вот я здесь - на Кубке АТР", - сказал Рублев.