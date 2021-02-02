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ATP

Рублев заявил, что благодаря победам стал выглядеть увереннее на корте

Во вторник Рублев победил Гвидо Пелью со счетом 6:1, 6:2 во встрече первого матча Кубка АТР против сборной Аргентины
Андрей Рублев EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 2 февраля. Российский теннисист Андрей Рублев стал увереннее себя чувствовать на корте после проделанной работы в прошлом сезоне. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Во вторник Рублев победил Гвидо Пелью со счетом 6:1, 6:2 во встрече первого матча Кубка АТР против сборной Аргентины.

"Я очень много трудился, за пределами корта было много стресса, но я много что поправил, много над над чем работал, и в итоге все сложилось достаточно хорошо. К тому же я хорошо работал, стал лучше играть, стал увереннее, начал выигрывать матчи, турниры, и вот я здесь - на Кубке АТР", - сказал Рублев.

В прошедшем сезоне Рублев стал победителем пяти турниров АТР и поднялся на восьмую строчку мирового рейтинга.

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