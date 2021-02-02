Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков января

ТАСС, 2 февраля. Лучшим нападающим Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам января признан Шэйн Принс из минского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Принс помог команде одержать семь побед в 12 матчах, набрав в них 16 (8 голов + 8 передач) очков. На его счету три дубля и пять победных шайб. Общий показатель полезности нападающего составил "+7".

Лучшим защитником признан Филип Хольм из магнитогорского "Металлурга", вместе с которым команда выиграла девять из 10 матчей месяца. Он набрал 8 (1+7) очков, показатель полезности игрока составил "+10".

Вратарь ярославского "Локомотива" Эдуард Паскуале признан лучшим голкипером января. Он одержал семь побед в 10 матчах, отыграв один матч "на ноль" и отразив 92,42% бросков по своим воротам.

Лучшим новичком лиги в январе стал Александр Алексеев из "Салавата Юлаева". 21-летний защитник помог уфимцам одержать семь побед в 11 матчах, набрав 7(4+3) очков.