Английские клубы впервые с 2012 года потратили зимой менее £100 млн

ТАСС, 2 февраля. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) впервые с 2012 года потратили в зимнее трансферное окно, завершившееся в понедельник в 23:00 по Гринвичу (вторник, 02:00 мск), менее £100 млн фунтов (€113,2 млн) вследствие кризисной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, а также выходом Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщает во вторник вещательная корпорация BBC.

Самыми большими событиями январских переходов стало, по ее данным, подписание контрактов четырьмя клубами АПЛ. "Манчестер Юнайтед" приобрел 18-летнего ивуарийского футболиста итальянской "Аталанты" Амада Диалло за £19 млн (€21,5 млн), а "Астон Вилла" заключила контракт на £16 млн (€18,1 млн) с полузащитником французского "Марселя" Морганом Сансоном. "Вест Бромвич" приобрел шотландца Роберта Снодграсса, сумма трансфера не указывалась. За £20 млн (€22,6 млн) "Вест Хэм" официально оформил переход из "Брентфорда" алжирца Саида Бенрахма.

В предыдущее трансферное окно, завершившееся в начале октября, клубы АПЛ потратили в общей сложности более £1,24 млрд (€1,4 млрд), что на £158 млн меньше, чем в предыдущем году.

Согласно январскому отчету Международной федерации футбола (ФИФА) по трансферам за 2020 год, общее количество переходов между клубами из разных стран составило 17 077, что на 5,4% меньше, чем в 2019 году. Впервые с 2010 года количество трансферов уменьшилось по сравнению с предыдущим годом, что в ФИФА связывают с пандемией, в то же время футболисты меняли клубы чаще, чем в 2018 году (16 547 раз). Лидером по расходам на трансферы стали английские клубы, они потратили в общей сложности $1,627 млрд. Второе место в этом рейтинге заняли клубы из Италии ($731,6 млн), третье - из Испании ($607,1 млн).