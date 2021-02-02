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Бокс

Олимпийский чемпион по боксу Тищенко проведет следующий бой 27 марта

Поединок состоится в Екатеринбурге, соперник будет объявлен позднее

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко проведет следующий бой 27 марта в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в компании RCC Boxing.

"Поединок Тищенко возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Соперник и статус боя будут объявлены в ближайшее время. В главном карде турнира RCC выступят бывший обладатель серебряного титула WBC [Всемирного боксерского совета] Заур Абдуллаев и интернациональный чемпион WBC Мухаммад Якубов", - говорится в сообщении.

На счету Тищенко 8 побед (6 нокаутом) и ни одного поражения. В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

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