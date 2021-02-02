Чемпионат мира по фигурному катанию планируется провести без зрителей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) планирует провести чемпионат мира по фигурному катанию без зрителей. Об этом ТАСС сообщил источник.

Международный союз конькобежцев подтвердил проведение ЧМ по фигурному катанию в марте

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Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение сохранить изначальные сроки проведения турнира с 22 по 28 марта в Стокгольме. В 2020 году мировое первенство было отменено из-за пандемии коронавируса.

"ISU намерен провести чемпионат мира без зрителей. Сейчас рассматривается этот вариант", - сказал собеседник агентства.

В декабре совет ISU из-за коронавируса отменил чемпионат Европы, запланированный на 25-31 января в Загребе, финал Гран-при в Пекине (10-13 декабря) и чемпионат мира среди юниоров в китайском Харбине (1-7 марта).