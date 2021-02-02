Российские фристайлисты выступят на чемпионате мира в старой модифицированной форме

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Федерация фристайла России не сумела подготовить новую форму для спортсменов к чемпионату мира, они выступят в старой экипировке с некоторыми модификациями. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Алексей Курашов.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. 2 февраля глава Ассоциации лыжных видов спорта России, в которую входит Федерация фристайла России, Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что российские спортсмены на чемпионатах мира по лыжным видам спорта выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
"Мы последний месяц занимались согласованием формы с Международной федерацией лыжного спорта (FIS), - сказал Курашов. - Нам в этом плане сложнее всех, потому что у нас у каждой дисциплины своя "боевая" экипировка и экипировка, в которой спортсмены находятся на горе. У нас шесть видов экипировки, этим мы занимались в течение месяца. В итоге мы это согласовали, нашли технические решения для того, чтобы это было без ущерба внешнему виду".
"Мы физически не успевали подготовить [новую форму], потому что для этого просто нет времени. Международная федерация долго определялась с местом проведения чемпионата мира - мы в последний момент получаем информацию. Большие вопросы у нас вызывает последний этап подготовки, поскольку он зависит от места проведения чемпионата мира. Мы в последний момент должны определиться с тем, где у нас будет заключительный этап подготовки, это значит, что мы должны в последний момент договориться либо с конкретным российским регионом, либо с конкретной зарубежной страной. С учетом условий пандемии это непросто, но мы работаем", - добавил президент Федерации фристайла России.
Собеседник агентства раскрыл детали того, какие именно технические решения были приняты при подготовке формы к чемпионату мира. "В стартовой экипировке мы делаем специальные облегающие манишки в цвет формы, на штанах мы заклеиваем один из цветов другим оттенком, чтобы не было прямой аналогии с цветами российского флага. Мы согласовали этот макет с FIS", - отметил Курашов.
Чемпионат мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" пройдет с 10 по 13 февраля в Швеции, соревнования в дисциплинах "могул", "парный могул" и "лыжная акробатика" - с 8 по 11 марта в Казахстане.