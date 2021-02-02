Российские фристайлисты выступят на чемпионате мира в старой модифицированной форме

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. 2 февраля глава Ассоциации лыжных видов спорта России, в которую входит Федерация фристайла России, Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что российские спортсмены на чемпионатах мира по лыжным видам спорта выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Федерация фристайла России не сумела подготовить новую форму для спортсменов к чемпионату мира, они выступят в старой экипировке с некоторыми модификациями. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Алексей Курашов.

"Мы последний месяц занимались согласованием формы с Международной федерацией лыжного спорта (FIS), - сказал Курашов. - Нам в этом плане сложнее всех, потому что у нас у каждой дисциплины своя "боевая" экипировка и экипировка, в которой спортсмены находятся на горе. У нас шесть видов экипировки, этим мы занимались в течение месяца. В итоге мы это согласовали, нашли технические решения для того, чтобы это было без ущерба внешнему виду".

"Мы физически не успевали подготовить [новую форму], потому что для этого просто нет времени. Международная федерация долго определялась с местом проведения чемпионата мира - мы в последний момент получаем информацию. Большие вопросы у нас вызывает последний этап подготовки, поскольку он зависит от места проведения чемпионата мира. Мы в последний момент должны определиться с тем, где у нас будет заключительный этап подготовки, это значит, что мы должны в последний момент договориться либо с конкретным российским регионом, либо с конкретной зарубежной страной. С учетом условий пандемии это непросто, но мы работаем", - добавил президент Федерации фристайла России.

Собеседник агентства раскрыл детали того, какие именно технические решения были приняты при подготовке формы к чемпионату мира. "В стартовой экипировке мы делаем специальные облегающие манишки в цвет формы, на штанах мы заклеиваем один из цветов другим оттенком, чтобы не было прямой аналогии с цветами российского флага. Мы согласовали этот макет с FIS", - отметил Курашов.

Чемпионат мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" пройдет с 10 по 13 февраля в Швеции, соревнования в дисциплинах "могул", "парный могул" и "лыжная акробатика" - с 8 по 11 марта в Казахстане.