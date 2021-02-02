Фигуристам разрешили отправлять видео программ для отбора на чемпионат мира

ТАСС, 2 февраля. Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристам записывать видео своих программ для допуска на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Ранее ISU определил технический минимум элементов, необходимый для квалификации на чемпионат мира по фигурному катанию. Технический минимум может складываться из оценок сезона-2020/21 или оценок за предыдущие два сезона.

Фигуристам, которые не сумели набрать данный минимум, будет позволено записать видео своих программ. Далее видеозапись будет оцениваться группой официальных лиц, назначенных техническим комитетом ISU. В программах будет учитываться исключительно сложность элементов. Видео фигуристы смогут отправить до 16 февраля.

Чемпионат мира пройдет 22-28 марта в Стокгольме.