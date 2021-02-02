Россияне проиграли аргентинцам во встрече парного разряда на Кубке ATP

ТАСС, 2 февраля. Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублев уступили аргентинцам Орасио Себальосу и Максимо Гонсалесу во встрече парного разряда в матче первого тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:7 (4:7). Рублев в одиночном рейтинге ATP занимает восьмое место, Карацев - 113-е, Гонсалес - 467-е, Себальос - 841-е.

Ранее сборная России гарантировала себе победу над командой Аргентины, итоговый счет встречи стал 2-1 в пользу россиян. В первой игре Рублев победил Гвидо Пелью со счетом 6:1, 6:2, во второй Даниил Медведев оказался сильнее Диего Шварцмана со счетом 7:5, 6:3. Также в группе D выступает сборная Японии, с которой россияне сыграют в среду.

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В текущем розыгрыше принимают участие 12 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 6 февраля.