"Обиды на РФС нет". Елена Фомина — об уходе из сборной и амбициях "Локомотива"

Елена Фомина в 2020 году стала первой в России обладательницей лицензии Pro, которая дает право работать с мужскими командами, а также завершила пятилетнюю работу с женской сборной России по футболу. В качестве тренера Фомина начинала карьеру в "Россиянке", где работала с 2013 по 2016 год. Уже через два года после начала тренерской карьеры бывший полузащитник, которой на тот момент было 36 лет, получила приглашение поработать с женской сборной России. А в 2018-м она стала совмещать работу в национальной команде с ролью главного тренера женского клуба, получив приглашение возглавить созданный в системе московского "Локомотива" ЖФК. "Если говорить в целом о создании "Локомотива", о том, что было три года назад, на мой взгляд, мы хорошо двигаемся в плане развития и результатов", — сказала Фомина.

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28 февраля исполнится три года с того момента, как был создан ЖФК "Локомотив". В первый год работы команда под руководством Фоминой стала шестой из восьми клубов, а в 2019-м и 2020-м железнодорожницы становились вторыми, уступая в борьбе за чемпионство только ЦСКА. При этом в декабре прошлого года "Локомотив" завоевал первый трофей в своей истории, обыграв в финале Кубка России девушек из армейского клуба. "Если говорить о результатах, это были хорошие три года плодотворной работы, три года, за которые футболисты выросли, некоторые доросли до уровня сборной России вне зависимости от того, кто тренирует ее. Они хорошие игроки, которые получают предложения из Европы. Для нас это основной успех. Плюс первый трофей, который мы завоевали — Кубок России. Второй год подряд в чемпионате России мы завоевывали серебряные медали, нам не хватает чуть-чуть до золота. Учитывая то, что чемпионат довольно сложный, плюс пандемия, мы довольны результатом, который есть сейчас", — отметила тренер. "Благодаря скандалам произошла закалка характера" "Локомотив" до предпоследнего тура претендовал на чемпионский титул, но ничья (2:2) в домашней игре против команды "Рязань-ВДВ" не позволила команде Фоминой бороться за золотые медали. На 75-й минуте той встречи при счете 1:1 судья Любовь Тарбеева не заметила того, что одна из футболисток рязанской команды сыграла рукой в своей штрафной. В оставшееся время команды обменялись забитыми голами, и ЦСКА досрочно стал чемпионом страны. Если бы железнодорожницы выиграли в этой встрече, то намеченная на 22 ноября игра последнего тура Суперлиги стала бы ключевой в борьбе за золото. Но эта встреча, уже ничего не решавшая с турнирной точки зрения, так и не была сыграна — ЦСКА не смог выйти на поле из-за вспышки коронавируса в команде и получил техническое поражение со счетом 0:3, благодаря чему "Локомотив" остался единственной командой, которая не проиграла ни одного матча.

Так или иначе, последним матчем прошлого сезона стал матч между "Локомотивом" и ЦСКА в финале Кубка России. И эта игра была омрачена скандалом еще до стартового свистка. Руководство армейского клуба просило Российский футбольный союз (РФС) перенести игру на 12 декабря из-за того, что несколько футболисток ЦСКА после возвращения из Австрии с матча Лиги чемпионов сдали положительные тесты на коронавирус. "Локомотив" следовал регламенту Кубка России, который перенос финала не предусматривал. В итоге железнодорожники добились победы в серии пенальти. "В прессе мало внимания к женскому футболу, а здесь был скандал за скандалом. Естественно, это играет психологическую роль и у игроков появляется какая-то неуверенность в себе, правильно мы действуем или нет. Тут многое зависит от руководства и от принятых им решений, а также от внутреннего микроклимата, который мы стараемся создать и сохранить его, не пуская извне давление на игроков. Мы старались минимизировать его, но, естественно, девчонки читали очень много информации. Для нас это был первый бум информационного потока, но мы постарались сохранить внутренний баланс, чтобы они не переступили какую-то черту, запретили им чрезмерное общение и вышли из ситуации вполне достойно, хотя игра показала, что психологически мы неустойчивы и все эти вещи влияют на девчонок. Для всех это была стрессовая ситуация, но мне кажется, что для профессионалов, игроков, которые хотят состояться, это нормально и через это нужно проходить. Можно сказать, что произошла закалка характера. Такие ситуации иногда создаются искусственно, а здесь просто был такой ход событий", — рассказала собеседница агентства. "Мы ставим перед собой максимальные задачи" Благодаря второму месту в прошлом розыгрыше Суперлиги "Локомотив" получил право сыграть в женской Лиге чемпионов. Для того чтобы попасть в групповой этап, в котором примут участие 16 клубов, команде под руководством Елены Фоминой будет необходимо преодолеть два отборочных раунда. В первом команды будут состязаться в формате мини-турниров (одноматчевые полуфиналы и финалы), победители которых пробьются дальше. Во втором раунде команды разобьют по парам, где они сыграют друг с другом дома и на выезде.

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"Хочется верить в то, что на международной арене мы выступим достойно, хочется двигаться к этому, — сказала Фомина. — Что для нас значит "выступить достойно"? Мы хотим как можно дальше пройти по турнирному пути. Думаю, что те игроки, которые у нас есть на сегодняшний момент, готовы решать такую задачу. Вопрос в их внутренней психологии и уверенности. Вне зависимости от того, что это будет первое участие "Локомотива" в Лиге чемпионов, мы пишем историю и хотим как можно дальше пробраться". "Мы ставим перед собой максимальные задачи. Для нас это первый такой опыт, и будем двигаться шаг за шагом: сейчас будет так, дальше — больше, и все равно ставить перед собой максимальные задачи", — добавила она. По словам Фоминой, произошедшая в конце декабря смена генерального директора в "Локомотиве" (Владимир Леонченко пришел на этот пост вместо Василия Кикнадзе) не оказала негативного влияния на ЖФК. "Раньше разговор шел с Василием Александровичем Кикнадзе, но смена руководства на нашу команду не повлияла; негатива в наш адрес нет. Наоборот, общаясь с Владимиром Валерьевичем Леонченко, я вижу новые перспективы, женский футбол отнюдь не на последнем месте", — отметила тренер. "Задачи на внутренней арене максимальные — защита титула обладателей Кубка России и первое место в чемпионате. Сейчас нужно подтвердить, что мы лучшие, и стараться завоевать золотые медали", — заявила собеседница агентства. "Хотелось бы поработать ассистентом в РПЛ" В июне 2020 года Фомина по завершении более чем двухлетнего обучения стала первой женщиной-тренером в России с лицензией Pro, которая дает ей право тренировать мужскую команду. По горячим следам она говорила, что "амбиций тренировать мужскую команду пока нет". Спустя более чем полгода она вновь высказалась на эту тему. "Если говорить серьезно, здорово, что сейчас женщины на равных учатся с мужчинами и могут получать эти лицензии, — подчеркнула тренер "Локомотива". — Самое главное — знания и приобретенный опыт. Если бы мне хватало знаний и опыта для работы в мужской команде, наверное, я бы поставила для себя эту цель. Знаю, что в Европе есть случаи, в которых женщины тренируют мужские команды".

По мнению Фоминой, одной из преград для женщин на пути к работе в качестве главного тренера в мужской команде является российский менталитет. "Вторым или третьим тренером — возможно. А главным? На мой взгляд, во второй лиге это все реально. Есть вопрос того, как футболисты будут воспринимать женщину-тренера. Но радует то, что в первую очередь оценивается профессионализм. У любого тренера, который приходит в команду, будь то женский футбол или мужской, оценивается его профессионализм и то, насколько он грамотен и компетентен в определенных вещах. Профессионал может тренировать кого угодно. Вопрос в нашем менталитете — мы [россияне] женский футбол не подпускаем к себе. Мы очень долго добивались создания женской команды, прошли разные периоды — теряли очень много команд, и считалось, что женский футбол не нужен. Сейчас ФИФА (Международная федерация футбола — прим. ТАСС) по всему миру пытается вывести женский футбол на другой уровень — за счет этого и решений руководства РФС, которое поддерживает развитие женского футбола, мы в России делаем определенные шаги", — сказала она.

Также Фомина рассказала о том, что у нее есть амбиции поработать в мужском футболе на уровне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). "Естественно, я бы хотела поработать ассистентом в премьер-лиге. Завышать планку и говорить о том, что я готова быть главным тренером, — нет. Хотелось бы поучиться, потому что работа тренера — это постоянная учеба, постоянное развитие. После получения лицензии Pro процесс учебы не поменялся — постоянно открываю для себя что-то новое. Мы, тренеры, подсматриваем что-то друг у друга. Естественно, мне хочется охватить как можно больше — этот опыт пойдет мне только на пользу", — подчеркнула тренер "Локомотива". "Мы потеряли нишу ДЮСШ, пропадают 11−12-летние футболистки" Фомина допускает возможность того, что в перспективе работа в качестве главного тренера в мужской команде может стать площадкой для привлечения внимания к женскому футболу и его проблемам. "Но, как показывает опыт, с этим должен работать РФС", — сразу же отметила собеседница агентства, приведя в пример декабрьские решения исполкома РФС, принятые в рамках реализации Программы развития женского футбола до 2030 года. В их числе ужесточение условий лицензирования для участия футбольных клубов в РПЛ. Так, с сезона-2021/22 для получения лицензии РФС I футбольные клубы должны иметь женскую молодежную команду в возрастной группе 12−15 лет; а с сезона 2022/23 — две женских молодежных команды: одну в возрастной группе 12−15 лет и одну в группе 16−20 лет. Тогда президент РФС Александр Дюков отмечал, что при внесении изменений в лицензирование не было выдвинуто невыполнимых требований.

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"Только это дает толчок; в остальном, наверное, наша страна не готова. "Локомотив" — во многом уникальный случай в нашей стране: команда создавалась не из-за правил лицензирования клубов, а исходя из собственного желания. Тогда, при Илье Леонидовиче Геркусе, спортивным директором работал немец Эрик Штоффельсхаус, и он знал, как развивается женский футбол в Европе. И появилась идея создать женскую команду на базе мужского клуба. Чем чаще такое будет у нас происходить, тем быстрее будет развиваться женский футбол. Еще Фомина указывает на отсутствие школ и профессионального образования футболисток. "Вы не представляете, сколько детей и родителей просится в женскую команду "Локомотива" на просмотр. Интерес к женскому футболу огромный! Но не в каждой ДЮСШ есть секция женского футбола. Из-за этого наш футбол теряет немало талантливых футболисток на этапе 11−12 лет".

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"Что в таком случае должен делать РФС? Сейчас в правилах лицензирования есть пункт о том, что обязательно должны быть молодежные женские команды. Их должен кто-то питать. Это за собой толкает академии, спортивные школы, центры образования. Один этот шаг по цепочке начинает цеплять за собой остальное. На мой взгляд, это нужные и правильные шаги в развитии женского футбола. Для нас это большая помощь. Радует, что это происходит в структуре мужских клубов, а не отдельно. Здорово, что мы находимся в этой структуре, тренируемся на этих полях, имеем право на те же сборы, спарринги. Иногда играем товарищеские матчи с мальчиками из Академии "Локо". Мне кажется, внести этот пункт в лицензирование — большой плюс. Но, опять же, только тот клуб, который захочет, будет развивать это направление, а не делать для галочки", — добавила она. "Работы в сборной будет не хватать" В конце декабря 2020 года Фомина покинула пост главного тренера женской сборной России. С командой она проработала пять лет и три месяца. РФС не стал продлевать с ней истекающий контракт. Тогда же председатель комитета женского футбола организации Полина Юмашева отметила, что еще в июле было принято решение о том, что совмещение должностей главного тренера в сборной и клубе недопустимо. В последний год работы с Фоминой женская сборная России принимала участие в квалификационном раунде чемпионата Европы 2022 года, заняв второе место в группе с действующими победителями турнира — командой Нидерландов. Благодаря этому результату россиянки пробились в стыковые матчи за выход в финальную стадию женского Евро.

"У нас был хороший цикл, игроки молодцы — достойно выступали и вышли в стыковые матчи, — сказала Фомина. — Мы сделали шаг вперед по игре, и видно, что футболисты стараются, есть желание показывать свои лучшие возможности и реализовывать их в сборной. Радует, что все футболисты, кто бы ни вызывался, они максимально отдавались игре. Было ли прощание с командой тяжелым? Разговоры о том, что не хотят, чтобы тренер совмещал, ходили давно. Три года до этого совмещение всех устраивало, но, видимо, начался новый виток развития женского футбола, и это влечет за собой новые правила игры". "Конкретики, разговоров о том, что ты должна выбрать [клуб, или сборная], не было. Да и выбора как такового не было, так как у меня есть действующий контракт с "Локомотивом", а в сборной он у меня заканчивался. Насколько я поняла, переговоры с кандидатами уже велись. Решение пришло само собой, оно вытекло из сложившихся обстоятельств".

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Вместе с тем Фомина призналась, что жалеет о вынужденном уходе из сборной. "За пять лет работы все игроки, мой штаб стали родными. То, через что мы прошли и что переживали, — это часть жизни, один из важных ее этапов. Но и клуб на какую-то другую ступень невозможно ставить — все было важно, все было значимо. Поэтому, естественно, переживания есть, и как тренер я понимаю, что мне будет этого не хватать. Но решение принято, и мне тяжело его комментировать". "В РФС понимали, что я остаюсь в "Локомотиве", поэтому и приняли такое решение. На руководство "Локомотива" точно никто не выходил с просьбой пересмотреть мой контракт или разорвать его. В моих глазах ситуация смотрится так, что значит сейчас так надо — нужно новое веяние, нужен новый человек, который откроет в игроках то, чего не видела я. Но никакой обиды, естественно, нет! Мы здорово провели пять лет, я благодарна руководству РФС за доверие — начиная от Виталия Леонтьевича Мутко и заканчивая Александром Валерьевичем Дюковым, а также Александром Александровичем Алаевым", — добавила собеседница агентства.

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На смену Фоминой на пост главного тренера женской сборной России пришел Юрий Красножан, который до этого не работал в женском футболе, а также находился без работы с июня 2018 года. РФС заключил с ним контракт на два года. Первые официальные матчи под его руководством женская сборная России проведет в апреле, когда и состоятся стыковые матчи за право сыграть на чемпионате Европы — 2022. Соперник российской команды определится 5 марта в результате жеребьевки. "Естественно, сложно сразу попадать в стыковые матчи на сильнейших соперников, — говорит Фомина, рассуждая о том, что Красножану предстоит сразу же, без раскачки, участвовать в сложных матчах. — Если говорить честно, думала, что это [новый главный тренер женской сборной России] будет кто-то из женского футбола, тот, кто уже знаком со спецификой. Но Красножан — очень сильный тренер, и, наверное, для него не важно, девчонки это или ребята. Выстроить игру он сможет, времени у него достаточно, чтобы правильно тактически подготовиться к матчу против будущего соперника. Девчонкам нужно будет максимально отдаваться. С ними проблем точно не будет. Возможно, времени мало, но для хорошего специалиста все решаемо".

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