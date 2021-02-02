Авербух: отсутствие зрителей не скажется на качестве выступления фигуристов на ЧМ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года без зрителей не скажется на качестве выступлений спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Во вторник источник, близкий к ситуации, сообщил ТАСС, что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует провести чемпионат мира без зрителей. Турнир пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме. В 2020 году мировое первенство было отменено из-за пандемии коронавируса.

"Главное, что чемпионат мира пройдет, это очень важно, - сказал Авербух. - К сожалению, было ожидаемо, что ограничения будут, потому что соревнования в Европе, например футбольные матчи, сейчас проходят без зрителей. Было бы странно рассчитывать на то, что что-то поменяется".

"Уверен, что фигуристы будут чувствовать поддержку из дома, будет огромная телеаудитория, - отметил собеседник ТАСС. - К сожалению, уже давно фигуристы выступают с ограничениями с точки зрения зрительской аудитории - с этим тоже научились [работать]. Конечно, мы все ждем, когда все ограничения будут сняты и на ледовых площадках, футбольных стадионах будет стопроцентная заполняемость".

Авербух подчеркнул, что главным является сам факт того, что чемпионат мира состоится. "На качестве выступления фигуристов это (отсутствие зрителей - прим. ТАСС) точно не скажется", - резюмировал призер Олимпийских игр.