К 2024 году в Северной Осетии будет построено более 20 футбольных объектов

ТАСС, 2 февраля. Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ и правительство Республики Северная Осетия - Алания заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола в регионе. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Соглашение подписано в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". К 2024 году на территории региона планируется создание 15 футбольных команд, более 20 объектов инфраструктуры, включая футбольный манеж, семи мини-футбольных площадок и двух полей с искусственным покрытием, 14 спортзалов с площадками для мини-футбола и площадки для занятий пляжным футболом. Также будут реконструированы два стадиона вместительностью более 1 500 человек. Одна из школ получит статус регионального центра РФС, будут запущены школьная и студенческая лиги.

"Республика Северная Осетия - Алания - первый регион Северо-Кавказского федерального округа, с которым мы заключили соглашение о развитии футбола. Этот вид спорта - один из самых популярных в регионе. Совместными усилиями со всеми сторонами соглашения мы хотим сделать футбол доступным для каждого жителя республики, а для молодого поколения создать как можно лучшие условия для профессионального развития", - заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Северная Осетия - Алания - республика с богатой футбольной историей и традициями, - сказал глава РФС Александр Дюков. - В прошлом веке футбол в регионе прошел огромный путь: от первого чемпионата Владикавказа и появления в республике профессиональной команды до золота чемпионата России в 1995 году. Сегодня в Северной Осетии более 13 тысяч человек регулярно занимаются футболом. Реализация запланированных в соглашении мероприятий будет способствовать повышению массовости занятий футболом и эффективности подготовки спортивного резерва, а также дальнейшему приобщению жителей Северной Осетии - Алании к здоровому образу жизни".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.