Telesport выиграл у "Яндекса" первый суд о защите онлайн-контента

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Компания Telesport выиграла суд у "Яндекса" по делу о защите исключительных прав. Об этом ТАСС сообщили в Telesport.

"Яндекс" обязали выплатить 3,68 млн рублей, в такую сумму суд оценил штраф за одно нарушение, исходя из двойной стоимости права. Компания Telesport обвинила "Яндекс" в незаконном использовании на своей платформе видеонарезок лучших моментов матчей чемпионата Италии по футболу. Еще один иск на 2,95 млрд рублей продолжает находиться на рассмотрении суда.

Глава Telesport Петр Макаренко считает решение суда важным прецедентом для индустрии. "Наши материальные требования были удовлетворены в полной мере, и это подтверждает правоту нашей позиции. Важно понимать, что если мы закроем глаза на реализацию таких "серых" схем монетизации контента поисковой системой, то в будущем российские зрители окажутся отрезанными от мирового спорта. Правообладателям станет экономически невыгодно приобретать и реализовывать права на трансляцию спортивных событий", - сказал Макаренко.

Руководитель юридического отдела Telesport Игорь Савочкин пояснил, что согласно закону поисковая система должна была направлять пользователя непосредственно на сайт с запрашиваемой информацией. "В данном случае поисковая система выступила как рекламный агент, размещая рекламу к контенту, на который у "Яндекса" не было прав, - отметил он. - Неправомерность действий подтвердил и независимый эксперт, предложенный самим ответчиком. Сегодняшнее решение суда, несомненно, создает важный прецедент для индустрии".

По мнению Telesport, в общей сложности "Яндекс" совершил порядка 600 нарушений до момента подачи исков, при этом компания продолжает фиксировать факты нарушений. "Намерены в ближайшее время подать иски по всем нарушениям, имевшим место. Мы также ожидаем возобновления процесса по крупному делу против "Яндекса", по которому было зафиксировано в общей сложности 590 нарушений. В том числе благодаря сегодняшнему решению суда мы настроены оптимистично и намерены отстаивать свою правоту", - сказал Савочкин.

Позиция "Яндекса"

В пресс-службе "Яндекса" сообщили ТАСС, что компания изучит решение суда и намерена его обжаловать. "Мы считаем требования истца незаконными и необоснованными. Telesport самостоятельно разместил свои видео в интернете, в том числе в своих официальных группах в социальных сетях. При этом у Telesport была возможность закрыть свой контент от индексации. Telesport это сделал, но уже после подачи иска", - пояснили в компании.

В "Яндексе" также подчеркнули, что поисковики не должны и не могут нести ответственность и быть ответчиками в судах за контент, который размещается на сайтах третьих лиц. "Особенно в случаях, когда недобросовестный правообладатель пытается таким образом заработать на контенте дважды", - добавили там.

В свою очередь, источник, знакомый с ходом дела, объяснил ТАСС, что результат экспертизы показал, что поисковик не размещал контент, а просто проиндексировал ссылки на тот контент, который находится в свободном доступе. Однако почему итоговое решение было вынесено в пользу Telesport, не ясно, добавил он.

Компания Telesport начала деятельность в 1994 году. В разное время она реализовывала коммерческие права Российского футбольного союза, Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги, а также владела лицензиями на трансляции летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, зимних Олимпийских игр - 2018 в Пхёнчхане, чемпионата Европы по футболу - 2016, Кубка мира по хоккею - 2016 и других крупных соревнований. В настоящий момент Telesport является обладателем эксклюзивных прав на трансляции матчей чемпионатов Италии и Испании по футболу на ближайшие пять сезонов.

Компания Telesport начала деятельность в 1994 году. В разное время она реализовывала коммерческие права Российского футбольного союза, Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги, а также владела лицензиями на трансляции летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, зимних Олимпийских игр - 2018 в Пхёнчхане, чемпионата Европы по футболу - 2016, Кубка мира по хоккею - 2016 и других крупных соревнований. В настоящий момент Telesport является обладателем эксклюзивных прав на трансляции матчей чемпионатов Италии и Испании по футболу на ближайшие пять сезонов.