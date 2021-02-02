Юран подал апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза о штрафе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Главный тренер клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "СКА-Хабаровск" Сергей Юран подал апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовать его на 250 тыс. рублей. Об этом Юран сообщил ТАСС.

Юран был оштрафован 20 января. Ранее тренер в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что сомневается в подлинном возрасте узбекистанского полузащитника московского "Спартака" Остона Урунова, которому на тот момент было 19 лет. Тренер сказал, что в действительности игрок старше на четыре-пять лет.

"Апелляцию, естественно, подал. Дату рассмотрения еще не назначили. Юрист на связи, он все сделал", - сказал Юран.

"СКА-Хабаровск" после 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 40 очков. Отставание от занимающего первую строчку "Нижнего Новгорода" составляет 18 очков. Возобновление сезона во втором по силе дивизионе российского футбола намечено на 27 февраля. В первом после зимней паузы туре хабаровчане на выезде сыграют с московским "Торпедо", которое с 53 очками занимает четвертую позицию.