В Екатеринбурге началось строительство общежития УрФУ для волонтеров Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Строительство нового общежития Уральского федерального университета (УрФУ), в котором первыми разместятся волонтеры Универсиады-2023, началось в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вуза во вторник.

Новое общежитие УрФУ строится взамен аварийного здания 1934 года. Оно позволит разместить 1 328 человек.

"В Екатеринбурге стартовало строительство нового общежития УрФУ, в котором первыми жильцами станут волонтеры Всемирных студенческих игр 2023 года", - сказали в пресс-службе.

Строительство общежития продлится около двух лет. Площадь здания составит более 29 тыс. квадратных метров, его стоимость - 1,3 млрд рублей.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.