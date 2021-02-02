Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 2 февраля. Латвия будет единственным хозяином чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам заседания совета организации.

"Тяжелый день для спорта, но у нас не было выбора".

"Тяжелый день для спорта, но у нас не было выбора". Рене Фазель о переносе ЧМ по хоккею

Все матчи чемпионата пройдут в Риге. Изначально вместе с ней турнир должен был принять Минск, но 18 января совет IIHF принял решение о переносе матчей из столицы Белоруссии.

Большую часть матчей примет "Арена-Рига", там пройдут игры группы B, два матча четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Второй ареной станет Олимпийский спортивный центр, который будет преобразован в хоккейную арену на 6 000 мест, там пройдут встречи группы A и два четвертьфинала. Тренировочной станет арена "Даугава", которая должна быть достроена к концу марта.

Также отмечается, что все 16 команд будут размещены в одном отеле. Исходя из этого, а также из близкого расположения мест проведения матчей, IIHF при необходимости может реализовать концепцию "пузыря". Вместе с этим IIHF готова рассмотреть вариант проведения матчей турнира в присутствии зрителей, если эпидемиологическая ситуация в Латвии улучшится.