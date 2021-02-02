Музей хоккея продолжит работу под эгидой Федерации хоккея России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение о том, что Музей хоккея в Москве продолжит свое существование и будет управляться ФХР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФХР.

Ранее пресс-служба музея в Москве сообщила, что с 1 февраля учреждение прекращает работу из-за отсутствия финансирования.

"Музей российского хоккея, закрывшийся на один день из-за возникших проблем с финансированием, продолжит свою работу. Частное учреждение, существовавшее на средства от продажи билетов, экскурсий, конференций, премий и других общественных мероприятий, в 2020 году пережило финансовый кризис из-за пандемии. Руководство Федерации хоккея России приняло решение о том, что Музей хоккея продолжит работу и свое развитие под эгидой ФХР", - сказали в пресс-службе.