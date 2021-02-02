Козиолс: Федерации хоккея Латвии предстоит большая работа по организации чемпионата мира

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) о проведении всех матчей чемпионата мира в Риге накладывает большую ответственность на Федерацию хоккея Латвии, которой предстоит проделать большую работу в очень сжатые сроки. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс.

Во вторник совет IIHF принял решение о проведении всех матчей турнира в Латвии. Изначально вместе с ней турнир должен был принять Минск, но 18 января совет организации принял решение о переносе матчей из столицы Белоруссии.

"Я не могу быть рад или доволен тем, что случилось с Белоруссией, когда у кого-то что-то отбирают. Но нас назначили на соответствующие посты для того, чтобы продвигать и развивать хоккей, мы должны это делать, несмотря ни на что. Мы должны продолжать работать и делать все в наилучшем исполнении. Мы сейчас общаемся и с нашим правительством, и с министерством, и с IIHF", - сказал Козиолс.

"Это решение накладывает на нас большую ответственность. В такие короткие сроки мы должны все вместе сделать очень большую и качественную работу. Впереди нам предстоит очень много тяжелой работы в очень сжатые сроки", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира пройдет 21 мая по 6 июня. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.