В Федерации хоккея Латвии пообещали хорошо провести чемпионат мира

РИГА, 2 февраля. /ТАСС/. Латвия проведет в Риге хороший чемпионат мира по хоккею. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал во вторник президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, комментируя решение Международной федерации хоккея (IIHF) о том, что Латвия будет единственным хозяином турнира.

Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею

"Мы довольны [решением IIHF], будем вместе работать и сделаем хороший чемпионат", - сказал он.

Он отметил, что на решение международной федерации повлияла ситуация с распространением коронавируса.

"Все [мероприятия] надо проводить в одном месте и в ограниченной среде, чтобы сократить риски, с которыми мы сегодня сталкиваемся", - сказал Калвитис.

Игры первенства пройдут на двух площадках - "Арена-Рига" и Олимпийский спортивный центр.

Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии. Совет IIHF принял решение перенести матчи чемпионата мира из Минска из соображений безопасности.