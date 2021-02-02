"Марсель" объявил об уходе главного тренера Виллаш-Боаша

ТАСС, 2 февраля. Французский футбольный клуб "Марсель" объявил об увольнении главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее португальский специалист заявил, что подал заявление об отставке, так как не согласен со спортивной политикой клуба.

"Марсель" после 20 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 32 очка. Команда проиграла три последних матча.

Виллаш-Боаш возглавлял команду с мая 2019 года. Также он тренировал португальские "Академику" и "Порту", с которым стал победителем Лиги Европы, английские "Челси" и "Тоттенхэм", китайский "Шанхай СИПГ" и российский "Зенит". С петербуржцами Виллаш-Боаш выиграл чемпионат России (2015), а также кубок (2016) и суперкубок (2015) страны.