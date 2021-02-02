Третьяк: Латвия финансово гарантировала успешное проведение чемпионата мира

Совет IIHF во вторник принял решение провести все матчи чемпионата мира в Латвии.

"Свою роль в выборе сыграло то, что государство дает финансовую поддержку при игре на турнире 16 команд. Предпочтение Латвии отдавали и раньше, - сказал Третьяк. - Безопасность игроков сыграла свою роль, это главное, учитывая, что у каждой страны свой порядок во время борьбы с ковидом, поэтому в одной стране проводить турнир лучше".

"Будет ли во время турнира "пузырь" или он пройдет со зрителями, это неизвестно, но соревнования будут в одном месте, и это также сыграло свою роль при выборе", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет 21 мая по 6 июня. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.