Третьяк: Латвия финансово гарантировала успешное проведение чемпионата мира

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Латвии предоставили Международной федерации хоккея (IIHF) гарантии финансовой поддержки проведения чемпионата мира. Об этом ТАСС рассказал член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Совет IIHF во вторник принял решение провести все матчи чемпионата мира в Латвии.
"Свою роль в выборе сыграло то, что государство дает финансовую поддержку при игре на турнире 16 команд. Предпочтение Латвии отдавали и раньше, - сказал Третьяк. - Безопасность игроков сыграла свою роль, это главное, учитывая, что у каждой страны свой порядок во время борьбы с ковидом, поэтому в одной стране проводить турнир лучше".
"Будет ли во время турнира "пузырь" или он пройдет со зрителями, это неизвестно, но соревнования будут в одном месте, и это также сыграло свою роль при выборе", - добавил он.
Чемпионат мира пройдет 21 мая по 6 июня. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.