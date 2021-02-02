Международный олимпийский комитет отклонил жалобу на ФИФА и ее главу Инфантино

ТАСС, 2 февраля. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) отклонил жалобу, поданную на Спортивный арбитражный суд (CAS), Международную федерацию футбола (ФИФА) и ее президента Джанни Инфантино, который является членом МОК. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Жалоба была подана адвокатом Филиппом Ренцом в ноябре 2020 года. Она содержала просьбу начать расследование в отношении Инфантино с целью его исключения из МОК. Жалоба касалась вопросов по трансферному рынку в футболе, в частности, по агентской деятельности.

Исполком МОК постановил, что часть жалобы, связанная с CAS, не входит в сферу компетенций МОК и комиссии по этике, так как CAS исключен из сферы применения кодекса этики МОК. Часть жалобы, касающаяся трансферного рынка, является внутренним делом ФИФА и связана не с отношениями МОК и ФИФА, а, скорее, с руководством футбольной организации. Таким образом, данная часть жалобы также выходит за рамки компетенций МОК и комиссии по этике.

"Комиссия по этике МОК отметила, что жалоба [на Инфантино] относится только к общему анализу, связанному с руководством данной международной федерации, что выходит за рамки сферы применения кодекса этики МОК. В отсутствие доказательств каких-либо конкретных фактов, в которых Джанни Инфантино мог быть лично обвинен, комиссия по этике МОК рекомендовала отклонить жалобу", - говорится в заявлении МОК.

Таким образом, исполком МОК принял решение отклонить жалобу в отношении CAS и ФИФА в связи с тем, что они выходят за рамки компетенций МОК и комиссии по этике, а также в отношении Инфантино.

Инфантино 50 лет, он был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. 10 января 2020 года швейцарец был избран членом МОК. На посту президента ФИФА Инфантино сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.