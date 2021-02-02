Фазель не исключил проведение игр чемпионата мира по хоккею в Латвии без зрителей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) может провести чемпионат мира в Латвии без зрителей в случае неблагоприятной обстановки на фоне пандемии. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Совет IIHF 2 февраля принял решение о том, что Латвия проведет все игры турнира.

"Вопрос зрителей будет решаться латвийским правительством. Мы посмотрим, какая будет ситуация, в каждой стране сейчас свои ограничения, - сказал Фазель. - Может быть, будет 20 процентов, может, 30, а, может, 75 [от вместимости арены]. На сегодняшний день никто ничего не знает, но мы надеемся, что сможем сыграть со зрителями. Но мы должны закладываться и на самый худший вариант. Это пузырь и игра без зрителей", - сказал он.

На групповом этапе российские хоккеисты сыграют в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии. Изначально сборная России должна была выступить в группе В. Но в мае 2020 года IIHF поменяла группами российскую и канадскую сборные для того, чтобы россияне играли в Минске. После переноса минской части чемпионата мира в Ригу сборная России должна играть в олимпийском спортивном центре, который будет преобразован в хоккейную арену на 6 000 мест.

"Пока все есть, как есть. У нас уже есть расписание игр, поэтому эти группы останутся. Думаю, что снова менять группы не имеет смысла. У нас есть другие вызовы, с которыми нам предстоит справиться", - заключил Фазель.