{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею

Фазель: вариант проведения чемпионата мира в Латвии был самым выгодным для федерации

Турнир мог пройти в двух странах, но от этой идеи отказались
Глава IIHF Рене Фазель Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Глава IIHF Рене Фазель
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) считает наименее затратным вариант проведения чемпионата мира в одной стране. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

На эту тему
Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею

Совет IIHF во вторник принял решение провести все матчи чемпионата мира в Латвии. Рассматривались три варианта проведения - в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии.

"Ковид, конечно, был главной причиной, по которой мы остановились на одной стране. Это был большой вызов для нас, но из-за ситуации с ковидом у нас не было другого выбора, кроме как играть в Латвии, - сказал Фазель. - В Братиславе было невозможно принять все 16 команд - там только одна арена, на которой можно играть. Мы обсуждали и финансовый аспект, с этой точки зрения нам тоже выгоднее всего играть в Латвии".

Чемпионат мира пройдет 21 мая по 6 июня. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.

Теги
ЛатвияФазель, РенеСитуация вокруг чемпионата мира по хоккею
Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею
Куммола: в международной федерации считают, что Латвия справится с проведением ЧМ
Во вторник IIHF приняла решение провести турнир в одной стране
Читать полностью