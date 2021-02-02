Фазель: вариант проведения чемпионата мира в Латвии был самым выгодным для федерации

Совет IIHF во вторник принял решение провести все матчи чемпионата мира в Латвии. Рассматривались три варианта проведения - в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии.

"Ковид, конечно, был главной причиной, по которой мы остановились на одной стране. Это был большой вызов для нас, но из-за ситуации с ковидом у нас не было другого выбора, кроме как играть в Латвии, - сказал Фазель. - В Братиславе было невозможно принять все 16 команд - там только одна арена, на которой можно играть. Мы обсуждали и финансовый аспект, с этой точки зрения нам тоже выгоднее всего играть в Латвии".

Чемпионат мира пройдет 21 мая по 6 июня. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.