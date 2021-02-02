Куммола: в международной федерации считают, что Латвия справится с проведением ЧМ

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация хоккея (IIHF) уверена, что Латвия справится с организацией чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС заявил вице-президент организации Калерво Куммола.

Совет IIHF 2 февраля принял решение провести все матчи турнира в Латвии.

"Из-за ситуации с COVID-19 лучше играть в одном месте, это мы решили однозначно. Сегодня мы увидели отлично подготовленную презентацию и поняли, что поступили правильно, отдав чемпионат Латвии. Страна справится со всей организацией прекрасно".

"Сегодня мы не знаем, будет ли он со зрителями или нет. Но мы еженедельно мониторим ситуацию с ковидом, думаю, к весне будет понимание", - добавил собеседник ТАСС.