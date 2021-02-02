WADA не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда по делу РУСАДА

ТАСС, 2 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российское агентство не стало оспаривать решение CAS, руководствуясь интересами спортсменов. Санкции будут действовать в течение двух лет. Апелляции на решение CAS по иску WADA могут быть поданы до 2 февраля включительно, рассматривать их может только Федеральный суд Швейцарии.

"WADA было разочаровано тем, что CAS, основываясь на собственной оценке соразмерности, решил не накладывать на РУСАДА все последствия, которых добивалось WADA (и не на полный четырехлетний период), - говорится в сообщении. - Однако основания для апелляции в Федеральный суд Швейцарии ограничиваются такими процедурными вопросами, как юрисдикция, состав коллегии и право быть заслушанными. Федеральный суд Швейцарии не проводит рассмотрение дела по существу и поэтому не будет вмешиваться в оценку соразмерности последствий. В результате, следуя советам юридических консультантов, WADA твердо убеждено, что апелляция не принесла бы никакой пользы, и решило воздержаться от этого".

В результате решения CAS до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира российские спортсмены будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.