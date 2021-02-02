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Футбол в России

Главный тренер команды России Черчесов рассказал о работе на клубных сборах

Тренер отметил, что большая часть кандидатов в национальную сборную здорова и готовится к возобновлению сезона по плану
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 2 февраля. Основная часть футболистов, являющихся кандидатами на попадание в состав сборной России, здорова и спокойно готовится к возобновлению сезона. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, которого цитирует пресс-служба сборной.

Черчесов посетил сборы нескольких клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Вторник получился насыщенным днем для тренерского штаба нашей сборной. С утра я принял участие в оперативном совещании Российского футбольного союза под руководством президента организации Александра Дюкова, затем вместе с Мирославом Ромащенко и Владимиром Паниковым мы посетили в Турции тренировку грозненского "Ахмата" и успели побывать на двух контрольных матчах: сначала с участием столичного "Динамо", а затем посмотрели игру "Рубин" - "Химки", пообщались с Андреем Талалаевым, Леонидом Слуцким, а также генеральным директором казанского клуба Рустемом Саймановым. Радует, что основная часть кандидатов в сборную здорова и спокойно готовится к возобновлению сезона", - сказал Черчесов.

Ближайшие официальные матчи сборная России проведет в марте. В отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года россияне сыграют против мальтийцев (24 марта, в гостях), словенцев (27 марта, дома) и словаков (30 марта, в гостях). Летом команда выступит на чемпионате Европы, на групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Теги
Российский футболЧерчесов, Станислав Саламович
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