В "Анжи" рассказали о частичном погашении задолженности перед футболистами

МАХАЧКАЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Долги по заработной плате перед бывшими футболистами "Анжи" уменьшились на 4 млн руб. с конца прошлого года и в настоящее время составляют порядка 36 млн руб. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель пресс-службы футбольного клуба Сергей Расулов.

"Задолженность перед бывшими футболистами у нас в общей сложности на сегодняшний день составляет около 36 млн рублей, на конец 2020 года было порядка 40 млн рублей. Долги клуба постепенно уменьшаются, не так быстро, как нам хотелось бы, но тем не менее процесс идет", - сказал он.

Руководитель пресс-службы отметил, что речь идет о долгах за 2018-2019 годы, за 2020 год новых задолженностей, по его словам, не появилось. Речь идет о сотрудниках, а также о футболистах, которые выступали за клуб ранее. "Перед действующим составом, перед теми ребятами, которые сейчас выступают за клуб, задолженности нет. У нас фонд оплаты труда сейчас составляет около 1 млн рублей, с этими выплатами мы со своим бюджетом сейчас справляемся", - пояснил собеседник агентства.

Расулов подчеркнул, если у клуба появятся спонсоры, инвесторы или если у владельца клуба появятся свободные средства и он сможет вкладывать в клуб, эту ситуацию можно быстро исправить. "Мы в любом случае намерены все долги погасить, мы никогда от своих долгов не отказывались и планируем все со временем выплатить", - пояснил руководитель пресс-службы.

Расулов отметил, что клуб поддерживает диалог со всеми, перед кем есть задолженности. По его словам, футболисты относятся с пониманием к финансовой ситуации клуба. "У нас есть определенная дорожная карта, по которой мы планируем расплачиваться. Но по срокам сейчас сказать сложно", - добавил собеседник агентства.

Махачкалинский клуб выступает в группе 1 ПФЛ (третий уровень российского футбола), в настоящее время желто-зеленые готовятся к возобновлению сезона. По итогам первого круга команда занимает шестую строчку турнирной таблицы.