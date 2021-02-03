Латвию оставили одну. Все матчи чемпионата мира по хоккею пройдут в Риге

Во вторник совет Международной федерации хоккея решил, что Латвия справится с организацией турнира без помощи Дании или Словакии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Столица Латвии Рига примет все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года. Такое решение было принято во вторник советом Международной федерации хоккея (IIHF), заседание которого прошло в онлайн-формате.

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Изначально вместе с Ригой турнир должен был принять Минск, но 18 января совет IIHF объявил о переносе матчей из столицы Белоруссии. Решение было обусловлено вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации. Различные европейские общественные организации еще в сентябре стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Минске. Власти Латвии ранее также сообщили, что не будут проводить первенство совместно с Минском из-за политических протестов в Белоруссии. Определиться с местом проведения минской части турнира совет IIHF должен был еще 26 января. Однако члены совета решили взять больше времени для принятия окончательного решения. Вместо Минска игры чемпионата мира могли принять Братислава, датский Хернинг или Рига. Совет IIHF во вторник рассматривал три варианта проведения турнира - в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии. "Ковид, конечно, был главной причиной, по которой мы остановились на одной стране. У нас не было другого выбора. В Братиславе было невозможно принять все 16 команд - там только одна арена, на которой можно играть", - пояснил ТАСС президент IIHF Рене Фазель.

Много работы в сжатые сроки Большую часть матчей примет "Арена-Рига", там пройдут игры группы B, два матча четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который будет преобразован в хоккейную арену на 6 000 мест, там пройдут встречи группы A и два четвертьфинала. Тренировочной станет арена "Даугава", которую должны достроить к концу марта. "Это решение накладывает на нас большую ответственность. В такие короткие сроки мы должны все вместе сделать очень большую и качественную работу", - сказал ТАСС генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс. "Мы довольны [решением IIHF], будем вместе работать и сделаем хороший чемпионат", - отметил в беседе с ТАСС президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис. 30 января Федерация хоккея Латвии сообщила, что делегация IIHF в ходе визита в Ригу осмотрела спортивные объекты города. Были подробно обсуждены такие вопросы, как доступность отелей, возможность соблюдения жестких ограничений из-за коронавируса, логистика, требования телевещания.

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Планируется, что все 16 сборных будут размещены в одном отеле. Исходя из этого, а также из близкого расположения мест проведения матчей, IIHF при необходимости может реализовать концепцию "пузыря". Вместе с этим IIHF готова рассмотреть вариант проведения матчей турнира в присутствии зрителей, если эпидемиологическая ситуация в Латвии улучшится. "Вопрос зрителей будет решаться латвийским правительством. Может быть, будет 20 процентов, может, 30, а может, 75. На сегодняшний день никто ничего не знает, мы надеемся, что сможем сыграть со зрителями. Но мы должны закладываться и на самый худший вариант - это пузырь и игра без зрителей", - сказал Фазель ТАСС. Финансовая поддержка гарантирована Латвия претендовала на проведение чемпионата мира в 2017 и 2018 годах. В первом случае латвийцы подавали совместную заявку с датчанами, которая уступила заявке Германии и Франции. В 2018 году Латвия и Дания по отдельности претендовали на турнир, но конгресс IIHF почти единогласно сделал выбор в пользу скандинавской страны.

Опасения по поводу способности Латвии провести все матчи турнира 2021 года касались не только отсутствия второй арены, но и финансовой поддержки. Однако в сложившейся ситуации латвийское правительство смогло предоставить гарантии. "Мы обсуждали и финансовый аспект, с этой точки зрения нам тоже выгоднее всего играть в Латвии", - констатировал ТАСС Фазель. "Свою роль в выборе сыграло то, что государство дает финансовую поддержку при игре на турнире 16 команд. Предпочтение Латвии отдавали и раньше. Безопасность игроков сыграла свою роль, это главное, учитывая, что у каждой страны свой порядок во время борьбы с ковидом, поэтому в одной стране проводить турнир лучше", - отметил Фазель в беседе с корреспондентом ТАСС. В оргкомитете турнира заявили, что до последнего сомневались в том, что решение будет принято в пользу Латвии, при этом подчеркнули, что заручились поддержкой правительства не только страны, но и города. "В такое время получить работу - это великое благо, а для организации будет задействовано очень много структур - гостиницы, автотранспорт, самолеты и так далее. Я думаю, что несколько тысяч людей получат работу в это тяжелое время, поэтому думаю, что все очень довольны", - сказал ТАСС член совета директоров оргкомитета турнира Юрис Савицкис. Вице-президент IIHF Калерво Куммола в беседе с ТАСС подчеркнул, что решение было принято единогласно. "Сегодня мы увидели отлично подготовленную презентацию и поняли, что поступили правильно, отдав чемпионат Латвии. Страна справится со всей организацией прекрасно", - отметил Куммола.

Состав групп менять не планируется На групповом этапе российские хоккеисты сыграют в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии. Изначально сборная России должна была выступить в группе В. Но в мае 2020 года IIHF поменяла группами российскую и канадскую сборные, чтобы россияне играли в Минске. В случае первоначального состава групп россияне проводили бы матчи на "Арене-Рига". После переноса минской части чемпионата мира в Ригу сборной России придется играть в Олимпийском спортивном центре. Там же будет выступать и сборная Белоруссии. Во вторник в Федерации хоккея Белоруссии подтвердили ТАСС, что команда не будет бойкотировать турнир в связи с его переносом из Минска. "Пока все есть как есть. У нас уже есть расписание игр, поэтому эти группы останутся. Думаю, что снова менять группы не имеет смысла. У нас есть другие вызовы, с которыми предстоит справиться", - сказал Фазель ТАСС.