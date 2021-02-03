Сумма дополнительных затрат на проведение чемпионата мира оценивается в €14-15 млн

РИГА, 3 февраля. /ТАСС/. Сумма дополнительного финансирования, которая потребуется для организации всех игр чемпионата мира - 2021 по хоккею на территории Латвии, оценивается в €14-15 млн. Об этом во вторник журналистам заявила министр образования и науки республики Илга Шуплинска.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) во вторник принял решение провести все игры ближайшего турнира в Латвии. Изначально матчи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет IIHF принял решение лишить столицу Белоруссии права на проведение части турнира.

В ответ на вопрос о том, какое дополнительное финансирование потребуется для проведения всего чемпионата мира в Латвии Шуплинска указала, что "IIHF осмотрела возможное место проведения" и сумма оценивается в 14-15 млн евро. Министр также отметила, что IIHF готова к проведению первенства в формате "пузыря".

В феврале 2020 года действующий на тот момент президент Федерации хоккея Белоруссии Геннадий Савилов сообщил в интервью "Комсомольской правде", что расходные части бюджета на проведение турнира в Минске и Риге составляют около €10 млн для каждого города. В январе 2021 года президент IIHF Рене Фазель заявил в интервью ТАСС, что бюджет чемпионата мира - 2020 в Швейцарии составлял €37 млн (турнир не состоялся из-за пандемии), мирового первенства - 2019 в Словакии - €18 млн.

Чемпионат мира в Латвии пройдет 21 мая по 6 июня 2021 года. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.

Турнир в условиях пандемии коронавируса

По словам Шуплински, IIHF следит за ситуацией с распространением нового коронавируса в Латвии и "имеет гарантии того, что будет с чемпионатом мира, если эпидемиологическая ситуация не улучшится". "Все надеются на улучшение ситуации", - при этом подчеркнула она.

Президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис отметил, что решения о проведении игр со зрителями не стоит ожидать раньше середины апреля. "На этот вопрос можно будет ответить только в середине апреля, когда будет видно, какова эпидемиологическая ситуация в стране. Этот вопрос сейчас не стоит в повестке дня, сейчас главные вопросы, чтобы были базы, и мы могли провести чемпионат. Вопрос о зрителях будет решаться в процессе", - сказал он во вторник местному агентству ЛЕТА.