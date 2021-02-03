"Колорадо" обыграл "Миннесоту" в матче НХЛ. Ничушкин и Капризов забросили по шайбе

ТАСС, 3 февраля. "Колорадо" со счетом 2:1 победил "Миннесоту" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей шайбы забросили Логан О'Коннор (18-я минута) и Валерий Ничушкин (28). У проигравших отличился Кирилл Капризов (34). На счету Ничушкина три очка (2 шайбы + 1 результативная передача) в 11 матчах нынешнего регулярного чемпионата, в активе проводящего дебютный сезон в НХЛ Капризова девять очков (3+6).

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 15 очков в 11 матчах. "Миннесота" располагается строчкой ниже, имея в активе 12 очков.

В другом матче "Каролина" на выезде по буллитам победила "Чикаго" со счетом 4:3. На счету российского нападающего гостей Андрея Свечникова заброшенная шайба и реализованный решающий буллит. В семи играх текущего сезона он набрал семь очков (5+2).