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НХЛ

"Колорадо" обыграл "Миннесоту" в матче НХЛ. Ничушкин и Капризов забросили по шайбе

Встреча завершилась со счетом 2:1
Кирилл Капризов (справа) AP Photo/David Zalubowski
Описание
Кирилл Капризов (справа)
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 3 февраля. "Колорадо" со счетом 2:1 победил "Миннесоту" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Логан О'Коннор (18-я минута) и Валерий Ничушкин (28). У проигравших отличился Кирилл Капризов (34). На счету Ничушкина три очка (2 шайбы + 1 результативная передача) в 11 матчах нынешнего регулярного чемпионата, в активе проводящего дебютный сезон в НХЛ Капризова девять очков (3+6).

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 15 очков в 11 матчах. "Миннесота" располагается строчкой ниже, имея в активе 12 очков.

В другом матче "Каролина" на выезде по буллитам победила "Чикаго" со счетом 4:3. На счету российского нападающего гостей Андрея Свечникова заброшенная шайба и реализованный решающий буллит. В семи играх текущего сезона он набрал семь очков (5+2).

"Виннипег" дома победил "Калгари" со счетом 3:2. Российский защитник гостей Никита Нестеров в нынешнем сезоне пока не записал на свой счет ни одного очка. "Сент-Луис" на своем льду обыграл "Аризону" со счетом 4:3. Российский нападающий хозяев Иван Барбашев результативными действиями не отметился.

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