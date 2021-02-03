В Удмуртии разработают концепцию реконструкции биатлонного комплекса имени Демидова

ИЖЕВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Удмуртии совместно с Союзом биатлонистов России (СБР) разработают концепцию реконструкции инфраструктуры биатлонного комплекса имени А. М. Демидова в Ижевске, на территории которого проходят в том числе соревнования "Ижевская винтовка". Об этом ТАСС в среду сообщил министр спорта республики Александр Варшавский.

В декабре президент СБР Виктор Майгуров во время визита на "Ижевскую винтовку" сообщил, что обсудил с властями региона планы по развитию комплекса, который является одним из основных в стране. Майгуров рассказал, что необходимо улучшать инфраструктуру стадиона, а также условия проживания спортсменов. Это необходимо в связи с тем, что уже через два года Россия сможет претендовать на проведение международных соревнований.

"В настоящее время совместно с Союзом биатлонистов России разрабатывается концепция реконструкции. В этом году планируется выполнить первый этап проектных работ. На первом этапе планируется работа над реконструкцией судейского дома", - сказал министр спорта Удмуртии.

По его словам, стоит также стратегическая задача по увеличению номерного фонда гостиницы, в которой размещают спортсменов при проведении соревнований. "Это обусловлено потребностью биатлонного сообщества. В рамках разрабатываемой концепции строительство гостиницы предполагается за счет привлечения внебюджетных средств. Сроки и дата начала строительства будут известны после определения инвестора", - добавил собеседник агентства.

Республиканский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора А. М. Демидова находится на окраине Ижевска. По данным сайта комплекса, на территории располагается в том числе гостиница на 137 мест, 7 оборудованных трасс, трибуна для зрителей, судейский дом, спортплощадки, стрельбище. Здесь ежегодно проводятся соревнования "Ижевская винтовка", которые являются отборочными на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Также здесь проходят республиканские и межрегиональные соревнования.