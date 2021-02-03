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ЧМ по хоккею в Риге

Премьер-министр Латвии заявил, что матчи чемпионата мира по хоккею пройдут без зрителей

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш EPA-EFE/FRANCISCO SEC
Описание
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
© EPA-EFE/FRANCISCO SEC

РИГА, 3 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей и будет эпидемиологически безопасным. Об этом в эфире телеканала ТВ3 заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) 2 февраля принял решение провести все игры ближайшего турнира в Латвии. Изначально матчи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет IIHF принял решение лишить столицу Белоруссии права на проведение части турнира.

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"Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в "пузыре", в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества", - сказал Кариньш.

Решение IIHF провести чемпионат мира по хоккею 2021 года только в Латвии глава правительства оценил положительно. "Государство поддержит чемпионат мира по хоккею в Риге, но конкретная сумма финансирования еще не определена", - указал он. Кариньш подчеркнул, что министерство образования и науки совместно с Латвийской федерацией хоккея разрабатывает детали проведения первенства, включая необходимое госфинансирование. "Однако львиную долю всех финансовых обязательств покроет IIHF", - отметил он.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.

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Кариньш, КришьянисЧМ по хоккею в Риге
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