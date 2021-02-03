Сборная России по волейболу будет готовиться к ЧМ-2022 на базе в Анапе

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Российские волейболисты будут готовиться к домашнему чемпионату мира 2022 года на тренировочной базе в Анапе. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

Отмечается, что представители оргкомитета турнира и Всероссийской федерации волейбола совместно с министром спорта Краснодарского края Алексеем Черновым проверили готовность спортивно-оздоровительного комплекса "Волей град" в Анапе.

"Проверили готовность объектов и инфраструктуры, маршрутизацию клиентских групп, безопасность, техническое оснащение и соответствие помещений требованиям Международной федерации волейбола, - сообщил Чернов. - Федерация волейбола выбрала "Волей град" базой сборной России не случайно. У базы очень удобное расположение, развитая гостиничная и транспортная инфраструктура".

Чемпионат мира по волейболу должен пройти в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве на "ВТБ-Арене".