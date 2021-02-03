Матыцин назвал частные инвестиции одной из целей развития спортивной отрасли

ТАСС, 3 февраля. Государственно-частное партнерство (ГЧП) является одним из приоритетов развития спортивной отрасли на ближайшие 10 лет. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В среду при поддержке Минспорта был запущен специальный сервис, посвященный применению механизмов государственно-частного партнерства для создания спортивной инфраструктуры, благодаря которому представители органов власти, потенциальные инвесторы, финансирующие организации и другие заинтересованные в этой отрасли пользователи смогут получать необходимую информацию о подготовке и запуске проектов. Сервис также агрегирует реализуемые проекты ГЧП в сфере спортивной инфраструктуры, что дает возможность пользователям изучить существующую практику, сравнить условия соглашений, отметить их сильные и слабые стороны, выбрать наиболее эффективные и перспективные решения и идеи.

"Государственно-частное партнерство является одним из приоритетов развития спортивной отрасли на ближайшие 10 лет. Благодаря ГЧП можно создавать современные инфраструктурные объекты, сокращая расходы бюджета. Совместная работа государственных структур и бизнеса в этом направлении возможна только тогда, когда все стороны понимают, как работает инструмент и какую пользу они получат от партнерства. Специальный сервис на платформе "Росинфра" обеспечит более широкое распространение информации о возможностях ГЧП в сфере спорта, что, несомненно, увеличит количество запускаемых проектов", - заявил Матыцин.