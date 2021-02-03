Тренер Фомина связала уход из сборной России с новым витком в развитии женского футбола

В конце декабря 2020 года Фомина покинула пост главного тренера женской сборной России, в которой проработала пять лет и три месяца. Российский футбольный союз (РФС) не стал продлевать с ней истекающий контракт. Тогда же председатель комитета женского футбола организации Полина Юмашева отметила, что еще в июле было принято решение о том, что совмещение должностей главного тренера в сборной и клубе недопустимо (с февраля 2018 года по декабрь 2020 года Фомина параллельно работала в сборной России и женском клубе "Локомотив"). В последний год ее работы женская сборная России принимала участие в квалификационном раунде чемпионата Европы 2022 года, заняв второе место в группе с действующим победителем турнира - командой Нидерландов; благодаря этому результату россиянки пробились в стыковые матчи за выход в финальную стадию чемпионата Европы.

"У нас был хороший цикл, игроки молодцы - достойно выступали и вышли в стыковые матчи, - сказала Фомина. - Мы сделали шаг вперед по игре, и видно, что футболистки стараются, есть желание показывать свои лучшие возможности и реализовывать их в сборной. Радует, что все футболистки, кто бы ни вызывался, максимально отдавались игре".

"Было ли прощание с командой тяжелым? Разговоры о том, что не хотят, чтобы тренер совмещал, ходили давно. Три года до этого совмещение всех устраивало, но, видимо, начался новый виток развития женского футбола и это влечет за собой новые правила игры. Был разговор о том, что нельзя совмещать, но я до последнего дня, до последнего матча в сборной старалась на думать об этом, потому что самым важным был результат, успехи команды и необходимость решать задачу", - отметила она.

Собеседница агентства подчеркнула, что разговоров о необходимости выбрать работу или в сборной, или в клубе не было. "Да и выбора как такового не было, так как у меня есть действующий контракт с "Локомотивом", а в сборной он у меня заканчивался. Насколько я поняла, переговоры с кандидатами уже велись. Решение пришло само собой, оно вытекало из сложившихся обстоятельств", - подчеркнула Фомина.

"За пять лет работы все игроки, мой штаб стали родными. То, через что мы прошли и что переживали, - это часть жизни, один из важных ее этапов, но и клуб на какую-то другую ступень невозможно ставить - все было важно, все было значимо. Поэтому, естественно, переживания есть, и как тренер я понимаю, что мне будет этого не хватать. Но решение принято, и мне тяжело его комментировать", - добавила она.

РФС не просил "Локомотив" разорвать контракт с Фоминой

Бывший главный тренер сборной России отметила, что РФС не обращался в "Локомотив" с просьбой о пересмотре или расторжении ее контракта с клубом. "В РФС понимали, что я остаюсь в "Локомотиве", поэтому и приняли такое решение. На руководство "Локомотива" точно никто не выходил с просьбой пересмотреть мой контракт или разорвать его. В моих глазах ситуация смотрится так, что, значит, сейчас так надо - нужно новое веяние, нужен новый человек, который откроет в игроках то, чего не видела я", - сказала она.