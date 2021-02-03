Тренер Фомина связала уход из сборной России с новым витком в развитии женского футбола

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Смена главного тренера в женской сборной России по футболу в конце 2020 года связана с новым витком развития этого вида спорта в стране. Такое мнение ТАСС высказала бывший главный тренер команды Елена Фомина.
В конце декабря 2020 года Фомина покинула пост главного тренера женской сборной России, в которой проработала пять лет и три месяца. Российский футбольный союз (РФС) не стал продлевать с ней истекающий контракт. Тогда же председатель комитета женского футбола организации Полина Юмашева отметила, что еще в июле было принято решение о том, что совмещение должностей главного тренера в сборной и клубе недопустимо (с февраля 2018 года по декабрь 2020 года Фомина параллельно работала в сборной России и женском клубе "Локомотив"). В последний год ее работы женская сборная России принимала участие в квалификационном раунде чемпионата Европы 2022 года, заняв второе место в группе с действующим победителем турнира - командой Нидерландов; благодаря этому результату россиянки пробились в стыковые матчи за выход в финальную стадию чемпионата Европы.
"У нас был хороший цикл, игроки молодцы - достойно выступали и вышли в стыковые матчи, - сказала Фомина. - Мы сделали шаг вперед по игре, и видно, что футболистки стараются, есть желание показывать свои лучшие возможности и реализовывать их в сборной. Радует, что все футболистки, кто бы ни вызывался, максимально отдавались игре".
"Было ли прощание с командой тяжелым? Разговоры о том, что не хотят, чтобы тренер совмещал, ходили давно. Три года до этого совмещение всех устраивало, но, видимо, начался новый виток развития женского футбола и это влечет за собой новые правила игры. Был разговор о том, что нельзя совмещать, но я до последнего дня, до последнего матча в сборной старалась на думать об этом, потому что самым важным был результат, успехи команды и необходимость решать задачу", - отметила она.
Собеседница агентства подчеркнула, что разговоров о необходимости выбрать работу или в сборной, или в клубе не было. "Да и выбора как такового не было, так как у меня есть действующий контракт с "Локомотивом", а в сборной он у меня заканчивался. Насколько я поняла, переговоры с кандидатами уже велись. Решение пришло само собой, оно вытекало из сложившихся обстоятельств", - подчеркнула Фомина.
"За пять лет работы все игроки, мой штаб стали родными. То, через что мы прошли и что переживали, - это часть жизни, один из важных ее этапов, но и клуб на какую-то другую ступень невозможно ставить - все было важно, все было значимо. Поэтому, естественно, переживания есть, и как тренер я понимаю, что мне будет этого не хватать. Но решение принято, и мне тяжело его комментировать", - добавила она.
РФС не просил "Локомотив" разорвать контракт с Фоминой
Бывший главный тренер сборной России отметила, что РФС не обращался в "Локомотив" с просьбой о пересмотре или расторжении ее контракта с клубом. "В РФС понимали, что я остаюсь в "Локомотиве", поэтому и приняли такое решение. На руководство "Локомотива" точно никто не выходил с просьбой пересмотреть мой контракт или разорвать его. В моих глазах ситуация смотрится так, что, значит, сейчас так надо - нужно новое веяние, нужен новый человек, который откроет в игроках то, чего не видела я", - сказала она.
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"Никакой обиды, естественно, нет! Мы здорово провели пять лет, я благодарна руководству РФС за доверие - начиная от Виталия Леонтьевича Мутко и заканчивая Александром Валерьевичем Дюковым, а также Александром Александровичем Алаевым (бывшему и действующему президентам РФС, а также генеральному секретарю организации соответственно - прим. ТАСС)", - добавила собеседница агентства.
После ухода Фоминой новым главным тренером женской сборной России стал Юрий Красножан, который до этого не работал в женском футболе, а также находился без работы с июня 2018 года. РФС заключил с ним контракт на два года. Первые официальные матчи под его руководством женская сборная России проведет в апреле, когда и состоятся стыковые встречи за право сыграть на чемпионате Европы - 2022. Соперник российской команды определится 5 марта в результате жеребьевки.
"Естественно, сложно сразу попадать в стыковые матчи на сильнейших соперников, - признала Фомина, рассуждая о начале работы Красножана в женской сборной России. - Если говорить честно, думала, что это [новый главный трене] будет кто-то из женского футбола, тот, кто уже знаком со спецификой. Но Красножан - очень сильный тренер, и, наверное, для него не важно, девчонки это или ребята. Выстроить игру он сможет, времени у него достаточно, чтобы правильно тактически подготовиться к матчу против будущего соперника".
"Девчонкам нужно будет максимально отдаваться. С ними проблем точно не будет. Возможно, времени мало, но для хорошего специалиста все решаемо", - резюмировала Фомина.