Бывший тренер женской сборной России Фомина заявила о желании поработать ассистентом в РПЛ

В июне 2020 года Фомина стала первой женщиной в России, получившей тренерскую лицензию категории PRO. Она дает ей право работать в качестве тренера в мужских командах.

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина в перспективе хочет поработать в качестве ассистента наставника в клубе Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом она рассказала ТАСС.

"Если говорить серьезно, здорово, что сейчас женщины на равных учатся с мужчинами и могут получать эти лицензии, - сказала Фомина, возглавляющая женский футбольный клуб "Локомотив". - Самое главное - знания и приобретенный опыт. Если бы мне хватало знаний и опыта для работы в мужской команде, наверное, я бы поставила для себя эту цель. Знаю, что в Европе есть случаи, в которых женщины тренируют мужские команды".

"Вторым или третьим тренером - возможно. А главным? На мой взгляд, во второй лиге это все реально. Есть вопрос того, как футболисты будут воспринимать женщину-тренера, но радует то, что в первую очередь оценивается профессионализм - у любого тренера, который приходит в команду, будь то женский футбол или мужской, оценивается его профессионализм и то, насколько он грамотен и компетентен в определенных вещах. Профессионал может тренировать кого угодно", - добавила она.

По мнению собеседницы агентства, одной из преград женщин на пути к работе в качестве главного тренера в мужской команде является российский менталитет. "Мы [россияне] женский футбол не подпускаем к себе. Мы очень долго добивались создания женской команды, прошли разные периоды - теряли очень много команд, считалось, что женский футбол не нужен. Сейчас ФИФА (Международная федерация футбола) по всему миру пытается вывести женский футбол на другой уровень - за счет этого и решений руководства Российского футбольного союза (РФС), которое поддерживает развитие женского футбола, мы в России делаем определенные шаги", - подчеркнула специалист.

Есть желание поработать в РПЛ

Главный тренер женского "Локомотива" подтвердила, что у нее есть амбиции поработать в мужском футболе на уровне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Естественно, я бы хотела поработать ассистентом в премьер-лиге. Завышать планку и говорить о том, что я готова быть главным тренером - нет. Хотелось бы поучиться, потому что работа тренера - это постоянная учеба, постоянное развитие", - отметила она.

"После получения лицензии PRO процесс учебы не поменялся - постоянно открываю для себя что-то новое. Мы, тренеры, подсматриваем что-то друг у друга. Естественно, мне хочется охватить как можно больше - этот опыт пойдет мне только на пользу", - резюмировала Фомина.

Фомина работает в качестве главного тренера с 2013 года. На клубном уровне до прихода в "Локомотив" в 2018 году она с 2013 по 2016 год работала в подмосковной команде "Россиянка". С 2015 по 2020 год занимала пост главного тренера женской сборной России.

В этом качестве она по разу выиграла чемпионат и Кубок России - с "Россиянкой" и "Локомотивом" в 2016 и 2020 годах соответственно. Вместе с национальной командой в 2017 году она заняла третье место на групповом этапе чемпионата Европы, а в 2020-м вывела команду в стыковые матчи за право сыграть на турнире в 2022 году. Эти игры пройдут в апреле; соперник российской сборной определится 5 марта в результате жеребьевки.