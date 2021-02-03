Опубликованы правила проведения Олимпийских игр в Токио

ТАСС, 3 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет "Токио-2020" представили первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии. Об этом сообщается на сайте МОК.

Спортсмены на Играх будут обязаны использовать приложение, в котором будут отчитываться о своем самочувствии, максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать дистанцию в два метра между собой, вести план своих действий. Атлетам нельзя посещать соревнования на Играх в качестве зрителей, для болельщиков на трибунах будет действовать запрет на кричалки и аплодисменты.

За 72 часа до поездки в Токио все атлеты должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, также за две недели до вылета им рекомендуется ограничить внешние контакты. Спортсменам необязательно делать прививку от коронавируса для участия в Играх, изложенные правила будут применяться ко всем участникам соревнований независимо от того, были ли они вакцинированы или нет. Нарушение мер безопасности может повлечь за собой отстранение спортсмена от соревнований.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.