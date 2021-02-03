ЧМ по хоккею в Латвии пройдет в "пузыре", все участники будут проживать в одной гостинице

РИГА, 3 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет в строгих условиях эпидемиологической безопасности - все игроки, обслуживающий и технический персонал, а также представители средств массовой информации будут проживать в формате "пузыря" в одной гостинице. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил руководитель департамента спорта Министерства образования и науки республики Эдгарс Северс.

"Что означает безопасное во время пандемии коронавируса мероприятие? Спортсменов, обслуживающий и технический персонал, а также представителей СМИ будут тестировать не только до прибытия в Латвию, но и после. Они будут проживать в формате "пузыря", им будут регулярно делать тесты, они будут передвигаться только из гостиницы до конкретного места проведения соревнований и никуда больше - на улицы или в общество - выходить не будут", - сказал он.

Президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис указал, что всех участников чемпионата мира планируется разместить в одной гостинице - Radisson Blu Latvija Hotel ("Рэдиссон блю Латвия хоутел"). "Мы рассматриваем возможность разместить все команды в гостинице "Латвия", которая будет предназначаться только для нужд чемпионата. Конечно, предстоит еще заключить договор, но устная договоренность об этом уже есть", - отметил он. По его словам, сборные могут прибывать на турнир уже в первую неделю мая.

Руководитель компании "Академия хоккея", организующей мировое первенство в Латвии, Эдгарс Бунцис подчеркнул, что гостиница является единственной в Риге, способной принять все 16 команд - участниц чемпионата. Всего в республику для участия в турнире прибудут порядка 1 200 человек, в том числе хоккеисты, судьи, должностные лица и представители СМИ.

"Тестирование на COVID-19 начнется за десять дней до того, как команды прибудут в Латвию. Мы предложили такое решение, чтобы команды прибыли сюда вовремя и провели пробные игры. Есть большая вероятность того, что команды приедут сюда уже с 6 по 10 мая, чтобы провести товарищеские игры", - рассказал он.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) 2 февраля принял решение провести все игры чемпионата мира в Латвии. Изначально матчи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет IIHF принял решение лишить столицу Белоруссии права на проведение части турнира. Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.