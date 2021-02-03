Вопрос проведения чемпионата мира по хоккею со зрителями прояснится не раньше апреля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по хоккею в Латвии в настоящее время готовятся провести соревнования в формате "пузыря", однако надежда на допуск зрителей на трибуны сохраняется, этот вопрос будет решен не раньше апреля. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс.

"Сейчас мы готовимся к чемпионату мира в "пузыре", на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация не позволяет думать иначе, сто процентов. То есть попасть на чемпионат смогут те, кто будет аккредитован на него, кто будет на нем работать, - сообщил Козиолс. - Но буквально несколько минут назад мы встречались с нашим министром здравоохранения, где было озвучено - да, мы готовимся провести чемпионат мира в "пузыре", но мы очень заинтересованы предложить рассмотреть вариант, что если ситуация улучшится, какое-то количество зрителей смогут попасть на игры".

"Но это может быть только в случае улучшения ситуации, а знать мы это можем не раньше апреля, я думаю, - отметил Козиолс. - Поэтому готовимся к нескольким вариантам - "пузырь", матчи в присутствии 20%, 50% зрителей и так далее, при условии безусловного дистанцирования на трибунах. Поэтому такой план есть, и мы в ближайший месяц его представим, но никто в мире сейчас не сможет сказать, как будет развиваться ситуация дальше - сегодня только 3 февраля. И все-таки самое главное - обеспечить проведение чемпионата мира".

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года. Для Латвия это будет второй чемпионат мира, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.