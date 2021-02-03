Семененко выиграл короткую программу на первенстве России по фигурному катанию

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Евгений Семененко показал лучший результат в короткой программе на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Турнир проходит в Красноярске.

17-летний ученик Алексея Мишина получил за прокат 87,13 балла. Второе место после короткой программы занимает Илья Яблоков (85,38), третье - Артем Ковалев (85,01), представляющий академию Евгения Плющенко. Ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов занял четвертое место (83,40).

На прошедшем взрослом чемпионате России Семененко занял 11-е место. Также в нынешнем сезоне он выиграл четвертый этап Кубка России и стал шестым на этапе Гран-при в Москве.

Произвольную программу юниоры представят в четверг. Первенство России завершится 5 февраля.