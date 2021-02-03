Промоутер Гаджиев рассказал о конфликте с Магомедом Исмаиловым

В воскресенье в AMC Fight Nights сообщили ТАСС о договоренности с Исмаиловым об условиях выступления на турнирах организации. Боец должен в сентябре провести реванш с Владимиром Минеевым. Позднее Исмаилов в соцсетях нелицеприятно высказался о Гаджиеве в ответ на его реакцию на видеомонтаж, сделанный Минеевым.

"Знаю, что Магомеда задело, - сказал Гаджиев. - Это связано с некоторым видео, о котором нельзя говорить вслух. Ему не очень понравилась моя реакция на это видео. Хотя мы оба считаем, что мы должны были в таком случае созваниваться и в ходе личной встречи решать все наши вопросы".

"Это мы в итоге и сделали, главное, что это произошло. Если такие встречи заканчивались бы дракой, то это не прошло бы бесследно. Но мы в добром здравии и приподнятом настроении, значит, ничего не произошло", - добавил собеседник агентства.

Первый поединок Исмаилов и Минеев провели в 2018 году, он завершился вничью. В конце 2020 года Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире в Москве, которая переросла в массовую потасовку. Впоследствии суд оштрафовал бойцов на 10 тыс. рублей каждого.