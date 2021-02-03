Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на чемпионат мира

ТАСС, 3 февраля. Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам назвал состав на чемпионат мира. Об этом сообщает телеканал NRK.
В состав мужской команды вошли Харальд Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Хегстад Крюгер, Мартин Нюэнгет, Шур Рёте, Ховард Тёугбёль, Эрик Вальнес, Сиверт Вийг, Мартин Сундбю.
В женскую команду включены Майкен Касперсен Фалла, Хелена Фоссесхолм, Рагниль Хага, Тереза Йохауг, Анне Кальво, Матильда Мюрвольд, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Хайди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг.
Ранее стало известно, что сборная Норвегии пропустит последний перед мировым первенством этап Кубка мира в чешском Нове-Место.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 22 февраля по 7 марта в германском Оберстдорфе.