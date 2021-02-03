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Футбол в России

"Химки" прошли лицензирование для выступления в новом сезоне РПЛ

"Химки" выступают в Тинькофф - Российской премьер-лиге впервые с сезона-2009

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Химки" прошел лицензирование в Российском футбольном союзе (РФС) на сезон-2021/22. Об этом ТАСС сообщил директор службы коммуникаций РФС Кирилл Мельников.

"РФС выдал лицензию "Химкам" и определил действия клуба по выполнению требований по замене юрлица участника соревнований для завершении этой процедуры на одном из заседаний исполкома или бюро исполкома РФС", - сказал Мельников.

"Химки" выступают в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с сезона-2009. После 19 туров подмосковная команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков; отрыв от зоны вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) составляет 12 очков. В 20-м туре химчане 27 февраля дома сыграют с "Уфой".

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