Матч Кубка России по футболу "Динамо" - "Спартак" пройдет 20 февраля

ТАСС, 3 февраля. Московские "Динамо" и "Спартак" встретятся 20 февраля в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Расписание первой стадии плей-офф турнира стало известно в среду. Встреча пройдет на стадионе "Динамо" - "ВТБ-Арене".
Также 20 февраля петербургский "Зенит" примет тульский "Арсенал". 21 февраля пройдут матчи ЦСКА (Москва) - "СКА-Хабаровск", "Локомотив" (Москва) - "Тамбов", "Краснодар" - "Сочи", "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Ахмат" (Грозный). 22 февраля состоятся встречи "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург), "Химки" (Московская область) - "Крылья Советов" (Самара).
Финал Кубка России запланирован на 12 мая.