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Футбол в России
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Матч Кубка России по футболу "Динамо" - "Спартак" пройдет 20 февраля

Расписание первой стадии плей-офф турнира стало известно в среду
Игроки "Динамо" и "Спартака" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Игроки "Динамо" и "Спартака"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 3 февраля. Московские "Динамо" и "Спартак" встретятся 20 февраля в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Расписание первой стадии плей-офф турнира стало известно в среду. Встреча пройдет на стадионе "Динамо" - "ВТБ-Арене".

Также 20 февраля петербургский "Зенит" примет тульский "Арсенал". 21 февраля пройдут матчи ЦСКА (Москва) - "СКА-Хабаровск", "Локомотив" (Москва) - "Тамбов", "Краснодар" - "Сочи", "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Ахмат" (Грозный). 22 февраля состоятся встречи "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург), "Химки" (Московская область) - "Крылья Советов" (Самара).

Финал Кубка России запланирован на 12 мая.

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