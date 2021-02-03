Ученица Плющенко Муравьева лидирует после короткой программы на первенстве России

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Софья Муравьева выиграла короткую программу на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Турнир проходит в Красноярске.
14-летняя ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко получила за прокат 72,97 балла. Второй и третьей стали подопечные Этери Тутберидзе - Софья Акатьева (72,80) и Аделия Петросян (72,64) соответственно.
Муравьева в текущем сезоне на юниорском уровне стала победительницей Кубка Москвы и заняла второе место на четвертом этапе Кубка России.
Произвольную программу юниорки покажут в четверг. Первенство России завершится 5 февраля.