{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Ученица Плющенко Муравьева лидирует после короткой программы на первенстве России

Фигуристка получила за прокат 72,97 балла

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Софья Муравьева выиграла короткую программу на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Турнир проходит в Красноярске.

14-летняя ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко получила за прокат 72,97 балла. Второй и третьей стали подопечные Этери Тутберидзе - Софья Акатьева (72,80) и Аделия Петросян (72,64) соответственно.

Муравьева в текущем сезоне на юниорском уровне стала победительницей Кубка Москвы и заняла второе место на четвертом этапе Кубка России.

Произвольную программу юниорки покажут в четверг. Первенство России завершится 5 февраля.

Теги
Фигурное катание
Олимпиада в Токио
Великая: Игры в Токио будут непростыми как для спортсменов, так и для болельщиков
По словам председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, главное сейчас, что Олимпиада все-таки состоится
Читать полностью