Российские фигуристы могут провести подготовку перед Олимпиадой-2022 в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы могут провести заключительный этап подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года в Красноярске. Об этом сообщил журналистам министр спорта края Павел Ростовцев.

"Мы уже сейчас ведем диалог с Федерацией фигурного катания на коньках России о мероприятиях 2022 года. Не будем пока загадывать, но заключительный этап подготовки олимпийской сборной планируется проводить здесь, в "Кристалле" (ледовая арена в Красноярске - прим. ТАСС)", - сказал Ростовцев.

Он также отметил, что Красноярск планирует претендовать на проведение одной из дисциплин или полностью всего чемпионата России в 2022 году.

Первенство России среди юниоров по фигурному катанию стартовало в Красноярске 3 февраля и завершится 5 февраля. Соревнования проходят на ледовой арене "Кристалл".

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в Китае в феврале 2022 года.