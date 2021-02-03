Великая: Игры в Токио будут непростыми как для спортсменов, так и для болельщиков

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры в Токио получатся необычными в связи с рядом ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, но самое главное в этой ситуации - они все-таки состоятся. Такое мнение ТАСС высказала председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая.

В среду были опубликованы правила проведения Олимпиады в Токио. В частности, спортсмены будут обязаны использовать приложение, в котором будут отчитываться о своем самочувствии, максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать дистанцию в два метра. Болельщикам будет запрещено использовать кричалки и петь.

"Самое главное сейчас, что Олимпиада состоится, хотя и в таких сложных условиях, она будет непростой и для спортсменов, и для болельщиков, поэтому запомнится для нас прежде всего как особенная, необычная, - сказала олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях. - Каждому из нас придется проявить на этих Играх не только свои лучшие физические качества, но и морально-волевые. И всем нам сейчас нужно как следует настроиться, чтобы преодолеть тяжелый период времени, но ведь рано или поздно он закончится, и все эти переживания останутся позади".

"Мир изменился, но ведь это произошло не только в спорте, поэтому все находятся в равных условиях, - подчеркнула Великая. - Сейчас хочется пожелать всем быть терпимее к тому, что происходит. Да, не будет той феерии, которая всегда присутствует на Играх, но мы живем предвкушением Олимпиады, и главное для нас сейчас - она все-таки состоится".

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции они были перенесены на год. Соревнования состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.