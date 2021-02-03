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Фигурное катание

Ягудин: фигурист Самсонов пропустил год из-за травмы, но сейчас борется наравне со всеми

Спортсмен занимает четвертое место после короткой программы на юниорском чемпионате России
Алексей Ягудин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Алексей Ягудин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион России среди юниоров фигурист Даниил Самсонов на равных борется на турнире в Красноярске, несмотря на пропущенный из-за болезни год. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

15-летний Самсонов восстанавливался после травмы, связанной с болезнью Осгуда-Шляттера.

"Даня Самсонов год не выступал - лечился, восстанавливался, но посмотрите, что он делает сейчас. Он борется наравне с теми, кто все это время тренировался. Хочешь ты или не хочешь, талантлив ты или нет, после такого перерыва возвращаться всегда тяжело, а это был его первый старт после такого перерыва", - отметил Ягудин.

"Да, не удался первый тройной аксель, но Даня вернулся, за что ему большое спасибо. Такие талантливые ребята должны выступать как можно дольше", - добавил Ягудин.

После короткой программы на юниорском чемпионате России лидирует Евгений Семененко, 17-летний ученик Алексея Мишина получил за прокат 87,13 балла. Второе место после короткой программы занимает Илья Яблоков (85,38), третье - Артем Ковалев (85,01), представляющий академию Евгения Плющенко. Ученик Этери Тутберидзе Самсонов занимает четвертое место (83,40).

Произвольную программу юниоры представят в четверг. Первенство России завершится 5 февраля.

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